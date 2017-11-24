Товарооборот между Грузией и Россией в этом году может превысить $1 млрд

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе считает, что благодаря пражскому формату неформального диалога с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным экономические и культурные связи между двумя странами в принципе восстановлены.

"До формирования пражского формата единственным местом встречи с Россией были международные консультации в Женеве, но вопросы торговли, транспортных коммуникаций и отдельные гуманитарные аспекты, над которыми идет работа, в Женеве не рассматриваются", - заявил З.Абашидзе в интервью Общественному вещателю (1 канал) Грузии в пятницу.

По его словам, до 2013 года Грузия находилась в дискриминационных условиях. "Российский рынок был закрыт для нас, тогда как импорт российской продукции в Грузию осуществлялся без всяких ограничений, что было алогично, неправильно и несправедливо. Поэтому мы решили исправить это несоответствие, и постепенно открылся и российский рынок. Мы добились того, что возобновился экспорт грузинской продукции в Россию", - сказал З.Абашидзе.

Он сообщил, что с 2013 года из Грузии в Россию вывезена продукция стоимостью более $1 млрд, и торговые отношения сбалансировались. "Торговый оборот между двумя странами за 2017 год, возможно, превысит $1 млрд", - заявил спецпредставитель грузинского премьера, отметив при этом, что экспорт растет быстрее импорта, для которого рынок Грузии всегда был открыт.

По его словам, все те вопросы, для решения которых был создан данный формат, по мере возможности решаются. Растет торговля, расширяются транспортные связи. Если до задействования этого формата был лишь единственный чартерный рейс между Тбилиси и Москвой, сейчас несколько регулярных рейсов, и не только между столицами, но и другими городами двух стран.

"Значительно возросли наземные перевозки и грузооборот. Развились рейсовые автомобильные сообщения - сегодня из Грузии в Россию и наоборот курсируют 33 рейсовых автобусов", - отметил З. Абашидзе.

По данным Национальной службы статистики, торговый оборот Грузии с Россией в январе-октябре 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,3% - до $929,6 млн, что на 5,5% больше, чем за весь 2016 год. При этом экспорт грузинских товаров в РФ вырос в 2 раза - до $314 млн, импорт увеличился на 15,7%, до $615,6 млн.