Число жертв атаки на мечеть в Египте выросло до 85 человек

Количество погибших при нападении боевиков на мечеть на севере Синайского полуострова в Египте достигло 85 человек, сообщают государственные СМИ.

По первоначальным сообщениям различных СМИ, число погибших в результате атаки составляло 54 - 55 человек. Общее число пострадавших и погибших оценивалось в 150 человек.

Атака произошла в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш.

Источники агентства "Ассошиэйтед пресс" в свою очередь отмечали, что в мечети прогремел взрыв, а затем к мечети подъехали четыре внедорожника с боевиками, которые открыли огонь по людям.