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Дальнее зарубежье 24.11.2017 17:05

Число жертв атаки на мечеть в Египте выросло до 85 человек

Количество погибших при нападении боевиков на мечеть на севере Синайского полуострова в Египте достигло 85 человек, сообщают государственные СМИ.

По первоначальным сообщениям различных СМИ, число погибших в результате атаки составляло 54 - 55 человек. Общее число пострадавших и погибших оценивалось в 150 человек.

Атака произошла в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш.

Источники агентства "Ассошиэйтед пресс" в свою очередь отмечали, что в мечети прогремел взрыв, а затем к мечети подъехали четыре внедорожника с боевиками, которые открыли огонь по людям.

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Тэги: ЕГИПЕТ, АТАКА, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]