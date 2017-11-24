Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0152 RUR   0.0291 GBR   2.2597 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 26 Ноя 12° 27 Ноя 11°

Наука и образование 24.11.2017 17:13

В Чехии обучаются 200 студентов из Азербайджана – посол в Праге

В Чехии в настоящее время обучаются 200 азербайджанских студентов, сообщил посол Азербайджана в Праге Фарид Шафиев.

«У нас здесь диаспора небольшая, особенно если сравнивать с другими странами. По статистике в Чехии около 700 наших граждан, из них примерно 200 студентов»,- сказал Ф.Шафиев в интервью чешскому информационному порталу 420on.cz.

Но, тем не менее, по словам дипломата, в июне текущего года усилиями диаспоры в этой стране была открыта Чешско-азербайджанская коммерческая палата, которая намерена активно развивать деятельность.

«Вообще, на следующий год планы большие – будет столетие учреждения Азербайджанской Демократической Республики, фактически, празднование независимости страны», - отметил он.

Ф.Шафиев подчеркнул, что на сегодняшний день большой миграции из Азербайджана нет.

«Но мы все-таки смотрим на эти процессы как на общую тенденцию глобализации, когда люди привыкают работать в других странах, жить и путешествовать свободно. Границы открыты, возможностей много. Например, в Азербайджане тоже работает немало чешских специалистов», - добавил посол.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЧЕХИЯ, ДИАСПОРА


Похожие новости


Посол Азербайджана в Праге связывает «Ландромат» с внутриполитической борьбой в Чехии Баку и Прага обсудили вопросы сотрудничества Прага и Баку готовят соглашения по сотрудничеству в сферах здравоохранения и высшего образования – дипломат Чехия готова к реализации с Азербайджаном совместных проектов в сфере АПК – посол в Баку Чехия хочет развивать отношения с Баку в сферах АПК и легкой промышленности – посол в Баку Чехия готова участвовать в реконструкции нефтегазовых объектов в Азербайджане - министр

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]