В Чехии обучаются 200 студентов из Азербайджана – посол в Праге

В Чехии в настоящее время обучаются 200 азербайджанских студентов, сообщил посол Азербайджана в Праге Фарид Шафиев.

«У нас здесь диаспора небольшая, особенно если сравнивать с другими странами. По статистике в Чехии около 700 наших граждан, из них примерно 200 студентов»,- сказал Ф.Шафиев в интервью чешскому информационному порталу 420on.cz.

Но, тем не менее, по словам дипломата, в июне текущего года усилиями диаспоры в этой стране была открыта Чешско-азербайджанская коммерческая палата, которая намерена активно развивать деятельность.

«Вообще, на следующий год планы большие – будет столетие учреждения Азербайджанской Демократической Республики, фактически, празднование независимости страны», - отметил он.

Ф.Шафиев подчеркнул, что на сегодняшний день большой миграции из Азербайджана нет.

«Но мы все-таки смотрим на эти процессы как на общую тенденцию глобализации, когда люди привыкают работать в других странах, жить и путешествовать свободно. Границы открыты, возможностей много. Например, в Азербайджане тоже работает немало чешских специалистов», - добавил посол.

Ф.Исазаде