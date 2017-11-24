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Дальнее зарубежье 24.11.2017 17:17

Президент Египта объявил трехдневный траур после атаки боевиков на мечеть

Лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур в связи с атакой на мечеть на севере Синайского полуострова, сообщает в пятницу газета "Аль-Мысрийун".

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в мечети, расположенной в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш и в последующей перестрелке погибли, по меньшей мере, 85 человек. Общее число пострадавших и погибших оценивалось в 150 человек.

Источники агентства "Ассошиэйтед пресс" в свою очередь отмечали, что к мечети после взрыва подъехали четыре внедорожника с боевиками, которые открыли огонь по людям.

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Тэги: ЕГИПЕТ, СИНАЙ, АТАКА, ТРАУР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]