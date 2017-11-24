Президент Египта объявил трехдневный траур после атаки боевиков на мечеть

Лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур в связи с атакой на мечеть на севере Синайского полуострова, сообщает в пятницу газета "Аль-Мысрийун".

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в мечети, расположенной в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш и в последующей перестрелке погибли, по меньшей мере, 85 человек. Общее число пострадавших и погибших оценивалось в 150 человек.

Источники агентства "Ассошиэйтед пресс" в свою очередь отмечали, что к мечети после взрыва подъехали четыре внедорожника с боевиками, которые открыли огонь по людям.