"Союзмультфильм" предложил Эдуарду Успенскому 5 млн рублей за выкуп произведений, написанных после последней экранизации, для использования в сценариях будущих серий мультфильма о Простоквашино.

"Киностудия "Союзмультфильм" предложила Э.Н.Успенскому пять миллионов рублей за выкуп произведений, написанных после последней экранизации для использования в сценариях будущих серий мультфильма, а также дополнительные выплаты, предусмотренные положением киностудии об авторских отчислениях", - говорится в сообщении, распространённом студией в пятницу.

В пресс-службе "Союзмультфильма" рассказали, что на данный момент представители Э.Успенского рассматривают это предложение.

В киностудии подчеркнули, что "все права Э.Н.Успенского, как и всех других авторов, соблюдаются", и выразили "уважение к нему и его работам".

Ранее Э.Успенский опубликовал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором подчеркнул, что студия "Союзмультфильм" снимает продолжение мультфильма о Простоквашино без его согласия.

При этом он подчеркнул, что "никогда не отказывался от сотрудничества с "Союзмультфильмом", ни разу не судился с ним и готов был предоставить права на создание новых фильмов на любых разумных условиях".