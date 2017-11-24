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СНГ 24.11.2017 18:40

"Союзмультфильм" предлагает выкупить произведения Успенского за 5 млн руб. для будущих серий "Простоквашина"

"Союзмультфильм" предложил Эдуарду Успенскому 5 млн рублей за выкуп произведений, написанных после последней экранизации, для использования в сценариях будущих серий мультфильма о Простоквашино.

"Киностудия "Союзмультфильм" предложила Э.Н.Успенскому пять миллионов рублей за выкуп произведений, написанных после последней экранизации для использования в сценариях будущих серий мультфильма, а также дополнительные выплаты, предусмотренные положением киностудии об авторских отчислениях", - говорится в сообщении, распространённом студией в пятницу.

В пресс-службе "Союзмультфильма" рассказали, что на данный момент представители Э.Успенского рассматривают это предложение.

В киностудии подчеркнули, что "все права Э.Н.Успенского, как и всех других авторов, соблюдаются", и выразили "уважение к нему и его работам".

Ранее Э.Успенский опубликовал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором подчеркнул, что студия "Союзмультфильм" снимает продолжение мультфильма о Простоквашино без его согласия.

При этом он подчеркнул, что "никогда не отказывался от сотрудничества с "Союзмультфильмом", ни разу не судился с ним и готов был предоставить права на создание новых фильмов на любых разумных условиях".

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Тэги: РОССИЯ, СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ, ПИСАТЕЛЬ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]