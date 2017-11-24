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Финансы 24.11.2017 17:27

Ценители спиртного и курильщики существенно пополнят бюджет Азербайджана в 2018г

Правительство Азербайджана в проекте госбюджета на 2018 год заложило существенный рост поступлений от взимания акцизов на импортируемые табачные изделия и спиртные напитки, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Со следующего года планируется повышение акцизов на импорт в Азербайджан табачных изделий и алкогольной продукции. Поэтому прогнозируется существенный рост поступлений в госбюджет по данным статьям", - отметили в правительстве.

В частности, в бюджете поступления за счет взимания акцизов на импорт табака и табачной продукции предусмотрены 90 млн манатов, что в 2,3 раза больше показателя 2017 года.

Кроме того, поступления за счет повышения ставки акцизов на импорт спиртных напитков также увеличатся в 2,2 раза и достигнут в 2018 году 20 млн 462 тыс. манатов, пива – 12,72 млн манатов (рост в 3,2 раза), этилового (пищевого) спирта – 10 млн 185 тыс. манатов (рост в 9 раз).

Как сообщалось ранее, министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявлял, что правительство Азербайджана планирует в 2018 году увеличить ставки акцизов на импорт алкогольной продукции и табачных изделий в 2 раза.

"Акцизы на алкогольную продукцию и табачные изделия планируется увеличить в 2 раза. Необходимые предложения уже подготовлены и скоро будут представлены в Милли Меджлис", - сказал С.Шарифов.

Ранее глава Государственного таможенного комитета Айдын Алиев подтвердил наличие планов по повышению акцизов на импорт табака и алкоголя. «Вопрос повышения акцизов на некоторые виды импортируемой продукции находится на повестке дня, ведутся соответствующие обсуждения с правительством. Повышение акцизов может коснуться импортируемой в Азербайджан табачной и алкогольной продукции», - отметил А.Алиев.

По его словам, табачные изделия и алкоголь не являются продуктами первой необходимости. «Кроме того, в Азербайджане достаточно предприятий производящих аналогичную продукцию, а наша задача заключается в защите внутреннего рынка», - подчеркнул глава ГТК.

Б,Рустамбеков

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Тэги: АКЦИЗЫ, ТАБАК, АЛКОГОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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