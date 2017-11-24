155 человек погибли в результате нападения боевиков на мечеть на севере Синая

155 человек стали жертвами теракта в мечети на севере Синайского полуострова, ранения получили 120 человек, сообщает в пятницу египетское государственное телевидение.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур в связи с терактом.

В пятницу в мечети, расположенной в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш, во время пятничной молитвы произошел взрыв, после которого террористы открыли огонь.