Песков в связи с заявлением Эрдогана: РФ принимает во внимание позицию Анкары по курдам в Сирии

Россия принимает во внимание позицию турецкой стороны по вопросу деятельности в Сирии курдских партии "Демократический союз" и отрядов "Сил народной самообороны", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Позиция турецких партнеров принимается во внимание", - сказал он "Интерфаксу", комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что глава российского государства разделяет озабоченность Анкары по этому вопросу.

Р.Т.Эрдоган по итогам трехсторонней встречи президентов России, Турции и Ирана по Сирии в Сочи заявил журналистам, что выразил позицию Анкары по поводу деятельности "Демократического союза" и отрядов "Сил народной самообороны", и В.Путин разделяет позицию турецких властей по этому вопросу.