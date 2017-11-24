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Регион 24.11.2017 17:36

Песков в связи с заявлением Эрдогана: РФ принимает во внимание позицию Анкары по курдам в Сирии

Россия принимает во внимание позицию турецкой стороны по вопросу деятельности в Сирии курдских партии "Демократический союз" и отрядов "Сил народной самообороны", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Позиция турецких партнеров принимается во внимание", - сказал он "Интерфаксу", комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что глава российского государства разделяет озабоченность Анкары по этому вопросу.

Р.Т.Эрдоган по итогам трехсторонней встречи президентов России, Турции и Ирана по Сирии в Сочи заявил журналистам, что выразил позицию Анкары по поводу деятельности "Демократического союза" и отрядов "Сил народной самообороны", и В.Путин разделяет позицию турецких властей по этому вопросу.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ЭРДОГАН, КУРДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]