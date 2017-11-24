Бортников возглавил Наблюдательный Совет VTB Bank (Azerbaijan)

Заместитель президента-председателя правления ПАО Банк ВТБ Денис Бортников утвержден председателем Наблюдательного Совета ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)".
"На должность председателя Наблюдательного Совета банка VTB Bank (Azerbaijan) утвержден заместитель президента-председателя правления ПАО Банк ВТБ Денис Александрович Бортников", - отмечается в сообщении VTB Bank (Azerbaijan).
Д.Бортников более 20 лет работает в банковской сфере, из них 11 лет в Группе ВТБ. Высшее образование получил в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов, который окончил по специальности «национальная экономика» в 1996 году. Входит в попечительский совет Санкт-Петербургского государственного экономического университета и совет Ассоциации «Ленинградская областная торгово-промышленная палата».
В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.
А.Азизов
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