Саргсян вновь запустил старую пластинку о праве народа на самоопределении

Президент Армении Серж Саргсян перечислил три принципа международного права, на которых, по его мнению, может быть основано решение нагорно-карабахского конфликта.

"Решение основано на трёх принципах международного права - неприменение силы, территориальная целостность и самоопределение народов. Эти принципы были предложены Минской группой ОБСЕ", - сказал С.Саргсян на саммите Восточного партнёрства в Брюсселе.

Он также заявил, что ООН никогда не принимал резолюций относительно решения карабахского конфликта, а четыре резолюции касались исключительно прекращения боевых действий.