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Карабахский конфликт 24.11.2017 17:41

Саргсян вновь запустил старую пластинку о праве народа на самоопределении

Президент Армении Серж Саргсян перечислил три принципа международного права, на которых, по его мнению, может быть основано решение нагорно-карабахского конфликта.

"Решение основано на трёх принципах международного права - неприменение силы, территориальная целостность и самоопределение народов. Эти принципы были предложены Минской группой ОБСЕ", - сказал С.Саргсян на саммите Восточного партнёрства в Брюсселе.

Он также заявил, что ООН никогда не принимал резолюций относительно решения карабахского конфликта, а четыре резолюции касались исключительно прекращения боевых действий.

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Тэги: САРГСЯН, КАРАБАХ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]