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Дальнее зарубежье 24.11.2017 19:04

Власти Ирака направили официальный запрос на участие в переговорах по Сирии в Астане

Багдад официально запросил согласия России, Турции и Ирана на участие Ирака в межсирийских переговорах в Астане, сообщил посол Ирака в Турции Хишам аль-Алави.

"Мы ждем официального ответа от этих стран. Мы с нетерпением ждем участия в будущих встречах и возможности играть активную роль в поиске решения для этого кризиса", - сказал посол в интервью информационному агентству "Анадолу".

По словам дипломата, недавний трехсторонний саммит России, Турции и Ирана помог ослабить напряженность и "подготовил нужную атмосферу" для прекращения шестилетнего сирийского конфликта политическим средствами.

"Мы приветствуем переговоры и готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы способствовать дальнейшему позитивному движению в этом направлении", - подчеркнул Х.аль-Алави.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами мирного процесса в Сирии.

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Тэги: ИРАК, СИРИЯ, АСТАНА, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]