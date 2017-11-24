Власти Ирака направили официальный запрос на участие в переговорах по Сирии в Астане

Багдад официально запросил согласия России, Турции и Ирана на участие Ирака в межсирийских переговорах в Астане, сообщил посол Ирака в Турции Хишам аль-Алави.
"Мы ждем официального ответа от этих стран. Мы с нетерпением ждем участия в будущих встречах и возможности играть активную роль в поиске решения для этого кризиса", - сказал посол в интервью информационному агентству "Анадолу".
По словам дипломата, недавний трехсторонний саммит России, Турции и Ирана помог ослабить напряженность и "подготовил нужную атмосферу" для прекращения шестилетнего сирийского конфликта политическим средствами.
"Мы приветствуем переговоры и готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы способствовать дальнейшему позитивному движению в этом направлении", - подчеркнул Х.аль-Алави.
Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами мирного процесса в Сирии.
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