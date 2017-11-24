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Дальнее зарубежье 24.11.2017 19:10

Президент ФРГ пригласил лидеров блока ХДС/ХСС и социал-демократов на общую встречу

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер пригласил лидеров блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на общую встречу в свою резиденцию, сообщает в пятницу швейцарское издание "Нойе цюрхер цайтунг".

"В своем обращении президент призвал стороны к переговорам. Мы не откажемся. Однако члены партии должны проголосовать за участие в формировании кабинета министров", - написал в "Твиттере" глава СДПГ Мартин Шульц.

Ранее в пятницу сообщалось, что руководство СДПГ после восьмичасовых дебатов заявило о готовности к переговорам о формировании правительства страны.

Ранее переговоры по формированию правительства "Ямайка" (цвета ямайского флага соответствуют символическим цветам партий, участвовавших в переговорах: черный символизирует блок ХДС/ХСС, желтый - свободных демократов, зеленый - цвет партию "Зеленые/Союз 90") не увенчались успехом.

Главными препятствиями, стоящими на пути к достижению соглашения, остаются вопросы иммиграционной политики и защиты окружающей среды.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ШТАЙНМАЙЕР, ПАРТИИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]