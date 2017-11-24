Президент ФРГ пригласил лидеров блока ХДС/ХСС и социал-демократов на общую встречу

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер пригласил лидеров блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на общую встречу в свою резиденцию, сообщает в пятницу швейцарское издание "Нойе цюрхер цайтунг".
"В своем обращении президент призвал стороны к переговорам. Мы не откажемся. Однако члены партии должны проголосовать за участие в формировании кабинета министров", - написал в "Твиттере" глава СДПГ Мартин Шульц.
Ранее в пятницу сообщалось, что руководство СДПГ после восьмичасовых дебатов заявило о готовности к переговорам о формировании правительства страны.
Ранее переговоры по формированию правительства "Ямайка" (цвета ямайского флага соответствуют символическим цветам партий, участвовавших в переговорах: черный символизирует блок ХДС/ХСС, желтый - свободных демократов, зеленый - цвет партию "Зеленые/Союз 90") не увенчались успехом.
Главными препятствиями, стоящими на пути к достижению соглашения, остаются вопросы иммиграционной политики и защиты окружающей среды.
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