Территориальная целостность стран поддержана в итоговой Декларации саммита «Восточного партнерства» - СМИ

Поддержка территориальной целостности стран, входящих в программу «Восточного партнерства», указана в итоговой Декларации проходящего в Брюсселе саммита, сообщают азербайджанские СМИ.
«В итоговой Декларации еще раз однозначно поддержана территориальная целостность, суверенитет и независимость всех стран «Восточного партнерства», несмотря на многочисленные попытки армянской делегации внести свои поправки»,- отмечают СМИ.
Кроме того, в документе также отмечается необходимость урегулирования всех конфликтов в странах «Восточного партнерства» на основе норм и принципов международного права.
Ф.Исазаде
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