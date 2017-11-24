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Внешняя политика 24.11.2017 18:12

Территориальная целостность стран поддержана в итоговой Декларации саммита «Восточного партнерства» - СМИ

Поддержка территориальной целостности стран, входящих в программу «Восточного партнерства», указана в итоговой Декларации проходящего в Брюсселе саммита, сообщают азербайджанские СМИ.

«В итоговой Декларации еще раз однозначно поддержана территориальная целостность, суверенитет и независимость всех стран «Восточного партнерства», несмотря на многочисленные попытки армянской делегации внести свои поправки»,- отмечают СМИ.

Кроме того, в документе также отмечается необходимость урегулирования всех конфликтов в странах «Восточного партнерства» на основе норм и принципов международного права.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, САММИТ, ДЕКЛАРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]