Азербайджан и ЕС подписали документ по Транс-Европейской транспортной сети

Азербайджан и Европейский Союз подписали ориентировочную карту по Транс-Европейской транспортной сети, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в азербайджанском МИДе.

Документ подписан в рамках саммита Восточного партнерства ЕС в Брюсселе верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Транс-Европейская транспортная сеть (TEN-T) является основой транспортной политики ЕС.

Р.Бабаев