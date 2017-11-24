Азербайджан и ЕС подписали документ по Транс-Европейской транспортной сети

Азербайджан и Европейский Союз подписали ориентировочную карту по Транс-Европейской транспортной сети, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в азербайджанском МИДе.
Документ подписан в рамках саммита Восточного партнерства ЕС в Брюсселе верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.
Транс-Европейская транспортная сеть (TEN-T) является основой транспортной политики ЕС.
Р.Бабаев
Бортников возглавил Наблюдательный Совет VTB Bank (Azerbaijan)
Ценители спиртного и курильщики существенно пополнят бюджет Азербайджана в 2018г
В ЕС не испытывают нужды в "Северном потоке 2" - представитель ЕК по энергетике
В Чехии обучаются 200 студентов из Азербайджана – посол в Праге
Предприниматели в Азербайджане самостоятельно будут решать вопрос о создании специальных мест для курильщиков
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек, еще 8 пострадали - МВД
Счетпалата при проверке ИВ Лянкярана по строительству объектов на около 62 млн манатов выявила нарушения и недостатки
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Шойгу предложил де Мистуре обсудить переход к политическому урегулированию в Сирии
В Таллине назвали успешным саммит "Восточного партнерства"
Программа макрофинансовой помощи ЕС Украине будет продлена на 2018-2019 годы - Порошенко
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Марокко состоялась презентация международной кампании «Справедливость Ходжалам»
Caspian Energy опубликует инвестиционный рейтинг регионов Азербайджана
При поддержке компании Bakcell в Баку проходит турнир по мини-футболу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ