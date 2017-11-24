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Внешняя политика 24.11.2017 18:38

Азербайджан и ЕС подписали документ по Транс-Европейской транспортной сети

Азербайджан и Европейский Союз подписали ориентировочную карту по Транс-Европейской транспортной сети, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в азербайджанском МИДе.

Документ подписан в рамках саммита Восточного партнерства ЕС в Брюсселе верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Транс-Европейская транспортная сеть (TEN-T) является основой транспортной политики ЕС.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕВРОСОЮЗ, ДОКУМЕНТ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]