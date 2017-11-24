Лукашенко рассчитывает, что китайцы помогут наладить производство электромобилей в Белоруссии

В Белоруссии нужно наладить производство электромобилей, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область в пятницу.
"Нам надо их производить. Я рассчитываю на китайцев, что они на Geely параллельно вместе с нами смогут создать электромобиль. И специалисты Национальной академии наук уже серьезно работают над этим автомобилем", - сказал А.Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Он обратил внимание, что самая большая сложность - создать батарею, заряда которой хватило бы на 500-600 км при скорости 100 км/ч. "И мы это сделаем - с китайцами или сами. Но хотелось бы с Китаем", - заметил глава государства.
А.Лукашенко рассказал, что автомобильная техника - это его хобби. "Я уже на каких только тракторах, автомобилях, грузовиках ни ездил. Даже на ГАЗ-51 и тракторе МТЗ-50 - это первый мой опыт был в колхозе. (. . .) Но электромобиль - это не только хобби. Я хочу, чтобы в Беларуси был свой электромобиль", - подчеркнул президент.
Электромобили - это недавно возникший тренд, продолжил он. "Сегодня страны поставили перед собой конкретные задачи. Германия, Великобритания, которые перемещались на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, поняли, что от этого (электромобилей) никуда не уйти, это чистый автомобиль, это будущее. И они - кто до 2025, кто до 2030 года - полностью переходят на электромобили. Мы открыли новое производство (завод "БелДжи" - ИФ), и надо параллельно делать электромобиль", - считает президент.
Говоря об автомобиле Tesla, который он тестировал, А.Лукашенко сказал: "На нем можно с любой скоростью ехать. Честно признаюсь: проехал 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль".
Он также позитивно отозвался и о первой белорусской легковой машине, произведенной на заводе "БелДжи". "Хороший автомобиль. Не потому, что я президент и это наш автомобиль. Автомобиль достойный. Я очень придирчивый к таким вещам. Главное - свой, на месте его можно отремонтировать", - отметил глава государства.
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