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Внутренняя политика 24.11.2017 19:43

Минобороны привело в полную боевую готовность подразделения ВВС Азербайджана в рамках тактических учений

Военно-воздушные силы (ВВС) Азербайджана приведены в полную боевую готовность в рамках тактических учений, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Согласно плану подготовки Вооруженных сил проведены тактические учения с соединениями и воинскими частями ВВС. В ходе учений воинские части в установленное время были приведены в состояние полной боевой готовности, органы управления и подразделения, осуществив маневр, заняли новые позиции. В штабах и подразделениях проведены работы по планированию и подготовке боевой деятельности», - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что в рамках учений также были проверены умения боевых расчетов и возможности военной техники посредством имитации полетов боевых самолетов и ведения боевой работы против воздушных целей.

«В условиях горного рельефа и сложных радиоэлектронных помех, подразделения своевременно обнаружили и точным огнем уничтожили высокоскоростные воздушные цели»,- говорится в сообщении.

По завершении учений, как сообщает Минобороны, подразделения ВВС вернулись в пункт постоянной дислокации.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВВС, УЧЕНИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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