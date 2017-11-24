Минобороны привело в полную боевую готовность подразделения ВВС Азербайджана в рамках тактических учений

Военно-воздушные силы (ВВС) Азербайджана приведены в полную боевую готовность в рамках тактических учений, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Согласно плану подготовки Вооруженных сил проведены тактические учения с соединениями и воинскими частями ВВС. В ходе учений воинские части в установленное время были приведены в состояние полной боевой готовности, органы управления и подразделения, осуществив маневр, заняли новые позиции. В штабах и подразделениях проведены работы по планированию и подготовке боевой деятельности», - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что в рамках учений также были проверены умения боевых расчетов и возможности военной техники посредством имитации полетов боевых самолетов и ведения боевой работы против воздушных целей.

«В условиях горного рельефа и сложных радиоэлектронных помех, подразделения своевременно обнаружили и точным огнем уничтожили высокоскоростные воздушные цели»,- говорится в сообщении.

По завершении учений, как сообщает Минобороны, подразделения ВВС вернулись в пункт постоянной дислокации.

Ф.Исазаде