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Регион 24.11.2017 20:30

Евросоюз может в будущем при определенных условиях начать диалог о либерализации визового режима с Арменией - декларация

В заключительной совместной декларации состоявшегося в пятницу в Брюсселе саммита "Восточного партнерства" его участники заявили о планах в будущем рассмотреть вопрос о безвизовом диалоге с Арменией.

"Они (участники саммита - ИФ) рассчитывают расширить сотрудничество и достичь дальнейшего прогресса в сфере мобильности в безопасных и хорошо управляемых условиях и со временем рассмотреть вопрос о начале диалога по либерализации визового режима с Арменией при наличии условий для хорошо управляемой и безопасной мобильности, включая эффективную реализацию соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между сторонами", - сказано в документе, распространенном Европейской внешнеполитической службой на русском языке.

В декларации отмечается, что "общение между людьми, в том числе посредством образовательных, молодежных, культурных и научных обменов и мобильности, объединяет сообщества".

"Участники саммита приветствуют эффективное функционирование безвизовых режимов для Республики Молдова, Грузии и Украины", - заявили европейские лидеры и их восточные партнеры.

Кроме того, Армения и ЕС "на полях" саммита "Восточного партнерства" подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Документ с армянской стороны подписал глава МИД Армении Эдвард Налбандян, с европейской - верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерикой Могерини.

Документ подписан при присутствии президента Армении Сержа Саргсяна и председателя Европейского совета Дональда Туска.

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Тэги: ЕС, АРМЕНИЯ, ВИЗЫ, САММИТ


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