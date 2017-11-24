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Дальнее зарубежье 24.11.2017 20:43

ЕС будет оказывать финподдержку странам Восточного партнерства лишь при проведении реформ - декларация

Финансовая поддержка Европейского Союза странам Восточного партнерства (ВП) предоставляется при условии конкретных шагов по осуществлению реформ, заявили в ЕС.

"Участники саммита приветствуют поддержку ЕС Восточного партнерства, которая предоставляется с помощью полного и направленного использования Европейского инструмента соседства, включая программы трансграничного сотрудничества и другие имеющиеся финансовые инструменты. Финансовая поддержка ЕС предоставляется при условии осуществления конкретных шагов по внедрению реформ", - отмечается в декларации пятого саммита Восточного партнерства, обнародованной на официальном сайте Совета Европы в пятницу.

В документе отмечается, что подход ЕС "больше за большее" и в дальнейшем будет работать в интересах тех партнеров, которые больше всего внедряют реформы. "Внешний инвестиционный план предоставляет новые возможности для финансирования, в частности, через создание Европейского фонда устойчивого развития, призванного эффективно мобилизовать значительные суммы инвестиций", - говорится в декларации.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ПАРТНЕРСТВО, ФИНПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]