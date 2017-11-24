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Дальнее зарубежье 24.11.2017 21:19

В Таллине назвали успешным саммит "Восточного партнерства"

В Эстонии дали высокую оценку прошедшему в пятницу в Брюсселе саммиту "Восточного партнерства".

"Саммит "Восточного партнерства" был очень успешным. Царило единодушие в отношении стратегических целей: благосостояния, стабильности и безопасности во всей Европе. Эстония как председатель ЕС уделяла "Восточному партнерству" политическое внимание", - заявил в пятницу принимавший участие в саммите министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser).

Слова министра привели "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

В свою очередь, премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) отметил, что начиная с 2009 года, когда была принята программа "Восточного партнерства", ЕС выделил Армении, Азербайджану, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине в общей сложности 5,4 млрд евро. Благодаря этому было создано порядка 10 тыс. рабочих мест, поддержку получили около 100 тыс. предприятий.

"Мы должны продолжать столь же амбициозно и далее. Необходимо работать по трем узловым направлениям: улучшение стратегической коммуникации, укрепление государства и общества, и сотрудничество с учетом пожеланий каждого партнера", - призвал глава правительства Эстонии.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, САММИТ, МИД, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]