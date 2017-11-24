В Эстонии дали высокую оценку прошедшему в пятницу в Брюсселе саммиту "Восточного партнерства".
"Саммит "Восточного партнерства" был очень успешным. Царило единодушие в отношении стратегических целей: благосостояния, стабильности и безопасности во всей Европе. Эстония как председатель ЕС уделяла "Восточному партнерству" политическое внимание", - заявил в пятницу принимавший участие в саммите министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser).
Слова министра привели "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.
В свою очередь, премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) отметил, что начиная с 2009 года, когда была принята программа "Восточного партнерства", ЕС выделил Армении, Азербайджану, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине в общей сложности 5,4 млрд евро. Благодаря этому было создано порядка 10 тыс. рабочих мест, поддержку получили около 100 тыс. предприятий.
"Мы должны продолжать столь же амбициозно и далее. Необходимо работать по трем узловым направлениям: улучшение стратегической коммуникации, укрепление государства и общества, и сотрудничество с учетом пожеланий каждого партнера", - призвал глава правительства Эстонии.
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