Шойгу предложил де Мистуре обсудить переход к политическому урегулированию в Сирии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре, что хотел бы обсудить переход к политическому процессу урегулирования в Сирии, который востребован после освобождения от террористов практически 98% территории страны.
"Я хотел бы сегодня обменяться с вами мнениями и попробовать найти дополнительные шаги, стимулы для продолжения нашего движения к налаживанию диалога между оппозицией и властями в Дамаске. Но, самое главное - к переходу к политическому процессу, к политическому диалогу, который сегодня невероятно востребован, с учетом того, что практически 98% территории Сирии освобождено от террористов и настало время говорить о следующий шагах в урегулировании сирийского кризиса", - заявил министр на встрече со спецпосланником.
"Рад приветствовать вас в Москве и обсудить с вами актуальные вопросы, зная, что вы только что прилетели из Эр-Рияда, где предпринималась попытка, надеюсь удачная, по объединению оппозиции и дальнейшему передвижению переговорного процесса в Женеве", - сказал министр.
Он подчеркнул, что Москва поддерживала и продолжает поддерживать усилия ООН.
По словам главы Минобороны, за это время, которое прошло с первого визита С. де Мистуры в Москву произошло достаточно много событий - президент РФ провел большое число контактов и переговоров, в том числе президентом Сирии Башаром Асадом. Кроме этого, были телефонные переговоры с президентом США и другими президентами, в том числе с руководством Саудовской Аравии", - отметил Шойгу.
22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что в Сирии наступает новый этап, позволяющий перейти к политическому урегулированию. "Можно с уверенностью констатировать, что мы подошли к новому этапу, открывающему возможность приступить к реальному политическому процессу урегулирования", - сказал он в среду в начале встречи президентов РФ, Ирана и Турции.
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