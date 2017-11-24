Премьер Молдавии и президент Румынии обсудили возможность запуска нового этапа в сближении Кишинева и ЕС в 2019 году

Премьер-министр Молдавии Павел Филип и президент Румынии Клаус Йоханнис на встрече "на полях" саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе обсудили возможность начала нового этапа в отношениях Молдавии с ЕС в 2019 году.

"В ходе встречи обсуждался ряд вопросов двусторонней повестки дня, которые касаются политического диалога и европейской интеграции Республики Молдова. В этом контексте, стороны обсудили целесообразность запуска нового этапа в процессе сближения нашей страны с Евросоюзом, по случаю предстоящего председательства Румынии в Евросоюзе, намеченном на первую половину 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе правительства.

В сообщении не указывается, что подразумевается под "новым этапом", но очевидно, что речь идет о намерении Молдавии в этот период подать заявление об ассоциированном членстве в ЕС. Об этом заявил в июле председатель парламента Андриан Канду, после того, как вместе с председателями парламентов Украины и Грузии подписал совместное обращение к ЕС с просьбой на саммите "Восточного партнерства" 24 ноября принять документ о европейской перспективе для стран "Восточного партнерства".

Представители Еврокомиссии заявили тогда, что странам "Восточного партнерства" необходимо соответствовать критериям интеграции в ЕС, а уже потом подавать заявления.

"Президент Румынии подтвердил полную поддержку европейского курса РМ и призвал правительство продолжить внедрение реформ, целью которых является модернизация страны и повышение уровня жизни граждан РМ", - отмечается в сообщении.