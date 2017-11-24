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СНГ 24.11.2017 21:57

Премьер Молдавии и президент Румынии обсудили возможность запуска нового этапа в сближении Кишинева и ЕС в 2019 году

Премьер-министр Молдавии Павел Филип и президент Румынии Клаус Йоханнис на встрече "на полях" саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе обсудили возможность начала нового этапа в отношениях Молдавии с ЕС в 2019 году.

"В ходе встречи обсуждался ряд вопросов двусторонней повестки дня, которые касаются политического диалога и европейской интеграции Республики Молдова. В этом контексте, стороны обсудили целесообразность запуска нового этапа в процессе сближения нашей страны с Евросоюзом, по случаю предстоящего председательства Румынии в Евросоюзе, намеченном на первую половину 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе правительства.

В сообщении не указывается, что подразумевается под "новым этапом", но очевидно, что речь идет о намерении Молдавии в этот период подать заявление об ассоциированном членстве в ЕС. Об этом заявил в июле председатель парламента Андриан Канду, после того, как вместе с председателями парламентов Украины и Грузии подписал совместное обращение к ЕС с просьбой на саммите "Восточного партнерства" 24 ноября принять документ о европейской перспективе для стран "Восточного партнерства".

Представители Еврокомиссии заявили тогда, что странам "Восточного партнерства" необходимо соответствовать критериям интеграции в ЕС, а уже потом подавать заявления.

"Президент Румынии подтвердил полную поддержку европейского курса РМ и призвал правительство продолжить внедрение реформ, целью которых является модернизация страны и повышение уровня жизни граждан РМ", - отмечается в сообщении.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РУМЫНИЯ, ЕС, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]