Премьер Молдавии и президент Румынии обсудили возможность запуска нового этапа в сближении Кишинева и ЕС в 2019 году

Премьер-министр Молдавии Павел Филип и президент Румынии Клаус Йоханнис на встрече "на полях" саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе обсудили возможность начала нового этапа в отношениях Молдавии с ЕС в 2019 году.
"В ходе встречи обсуждался ряд вопросов двусторонней повестки дня, которые касаются политического диалога и европейской интеграции Республики Молдова. В этом контексте, стороны обсудили целесообразность запуска нового этапа в процессе сближения нашей страны с Евросоюзом, по случаю предстоящего председательства Румынии в Евросоюзе, намеченном на первую половину 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе правительства.
В сообщении не указывается, что подразумевается под "новым этапом", но очевидно, что речь идет о намерении Молдавии в этот период подать заявление об ассоциированном членстве в ЕС. Об этом заявил в июле председатель парламента Андриан Канду, после того, как вместе с председателями парламентов Украины и Грузии подписал совместное обращение к ЕС с просьбой на саммите "Восточного партнерства" 24 ноября принять документ о европейской перспективе для стран "Восточного партнерства".
Представители Еврокомиссии заявили тогда, что странам "Восточного партнерства" необходимо соответствовать критериям интеграции в ЕС, а уже потом подавать заявления.
"Президент Румынии подтвердил полную поддержку европейского курса РМ и призвал правительство продолжить внедрение реформ, целью которых является модернизация страны и повышение уровня жизни граждан РМ", - отмечается в сообщении.
Учредительный съезд новой азербайджанской диаспорской организации в России может состояться в феврале 2018 г.
ЕС отметил поддержку территориальной целостности стран-участниц Восточного партнерства - МИД Азербайджана
Европейские компании готовы увеличивать инвестиции в экономику Азербайджана – президент Алиев
Бортников возглавил Наблюдательный Совет VTB Bank (Azerbaijan)
Ценители спиртного и курильщики существенно пополнят бюджет Азербайджана в 2018г
В ЕС не испытывают нужды в "Северном потоке 2" - представитель ЕК по энергетике
Месси продлил контракт с "Барселоной" с суммой отступных в 700 млн евро
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 7 пострадали - МВД
В Чехии обучаются 200 студентов из Азербайджана – посол в Праге
Счетпалата при проверке ИВ Лянкярана по строительству объектов на около 62 млн манатов выявила нарушения и недостатки
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Марокко состоялась презентация международной кампании «Справедливость Ходжалам»
Caspian Energy опубликует инвестиционный рейтинг регионов Азербайджана
При поддержке компании Bakcell в Баку проходит турнир по мини-футболу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ