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Регион 25.11.2017 09:00

В результате пожара в пятизвездочной гостинице в Батуми погибли десять граждан Грузии и один гражданин Ирана - МВД Грузии

В результате произошедшего в гостинице "Лео Гранд" в Батуми (Грузия) пожара погибли 11 человек, среди которых десять граждан Грузии и один гражданин Ирана, сообщает в субботу МВД Грузии.

По данным МВД, госпитализация потребовалась 21 человеку.

В ведомстве отметили, что среди пострадавших один пожарный-спасатель.

Как ранее заявил журналистам министр здравоохранения Аджарской автономной республики Заал Микеладзе, среди пострадавших есть пять граждан Турции и один гражданин Израиля.

Пожар в гостинице "Лео Гранд" вспыхнул вечером в пятницу. Среди тех, кто оказался в момент пожара в здании были участницы конкурса "Мисс Грузия". По предварительным данным, никто из участниц конкурса не пострадал.

Как заявил журналистам глава МВД Грузии Георгий Гахария, по имеющейся на данный момент информации, в гостинице имелись нарушения норм пожарной безопасности, в частности, отсутствовала пожарная лестница.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пообещал строжайшее реагирование и наказание всех виновных в произошедшей трагедии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БАТУМИ, ПОГИБШИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]