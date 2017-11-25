В результате пожара в пятизвездочной гостинице в Батуми погибли десять граждан Грузии и один гражданин Ирана - МВД Грузии

В результате произошедшего в гостинице "Лео Гранд" в Батуми (Грузия) пожара погибли 11 человек, среди которых десять граждан Грузии и один гражданин Ирана, сообщает в субботу МВД Грузии.
По данным МВД, госпитализация потребовалась 21 человеку.
В ведомстве отметили, что среди пострадавших один пожарный-спасатель.
Как ранее заявил журналистам министр здравоохранения Аджарской автономной республики Заал Микеладзе, среди пострадавших есть пять граждан Турции и один гражданин Израиля.
Пожар в гостинице "Лео Гранд" вспыхнул вечером в пятницу. Среди тех, кто оказался в момент пожара в здании были участницы конкурса "Мисс Грузия". По предварительным данным, никто из участниц конкурса не пострадал.
Как заявил журналистам глава МВД Грузии Георгий Гахария, по имеющейся на данный момент информации, в гостинице имелись нарушения норм пожарной безопасности, в частности, отсутствовала пожарная лестница.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пообещал строжайшее реагирование и наказание всех виновных в произошедшей трагедии.
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