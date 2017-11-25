Заявление, принятое по итогам переговоров президентов России, Ирана и Турции по урегулированию ситуации в Сирии, будет опубликовано в качестве документа Совбеза

Совместное заявление трёх президентов - России, Ирана и Турции - по урегулированию сирийского кризиса будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности ООН.

Постоянные представители трёх стран при Всемирной организации обратились 22 ноября с соответствующим запросом к председателю Совбеза в ноябре.

Как говорится в письме от 24 ноября, с текстом которого удалось ознакомиться "Интерфаксу", принятое по итогам переговоров глав трёх стран в Сочи заявление "будет выпущено в качестве документа Совета Безопасности".

В заявлении по итогам встречи президента России Владимира Путина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Ирана Хасана Рухани лидеры, в частности, подчеркнули, что переговоры по Сирии прошли в конструктивном и деловом ключе. Президенты договорились о возможности встретиться еще раз, чтобы обсудить урегулирование в Сирии.

Также в документе отмечается, что президенты договорились о том, что Иран, Россия и Турция продолжат сотрудничество в интересах окончательного разгрома ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры", а также других террористических организаций, определенных в качестве таковых Совбезом ООН.