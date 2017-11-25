Заявление, принятое по итогам переговоров президентов России, Ирана и Турции по урегулированию ситуации в Сирии, будет опубликовано в качестве документа Совбеза

Совместное заявление трёх президентов - России, Ирана и Турции - по урегулированию сирийского кризиса будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности ООН.
Постоянные представители трёх стран при Всемирной организации обратились 22 ноября с соответствующим запросом к председателю Совбеза в ноябре.
Как говорится в письме от 24 ноября, с текстом которого удалось ознакомиться "Интерфаксу", принятое по итогам переговоров глав трёх стран в Сочи заявление "будет выпущено в качестве документа Совета Безопасности".
В заявлении по итогам встречи президента России Владимира Путина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Ирана Хасана Рухани лидеры, в частности, подчеркнули, что переговоры по Сирии прошли в конструктивном и деловом ключе. Президенты договорились о возможности встретиться еще раз, чтобы обсудить урегулирование в Сирии.
Также в документе отмечается, что президенты договорились о том, что Иран, Россия и Турция продолжат сотрудничество в интересах окончательного разгрома ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры", а также других террористических организаций, определенных в качестве таковых Совбезом ООН.
Учредительный съезд новой азербайджанской диаспорской организации в России может состояться в феврале 2018 г.
ЕС отметил поддержку территориальной целостности стран-участниц Восточного партнерства - МИД Азербайджана
Европейские компании готовы увеличивать инвестиции в экономику Азербайджана – президент Алиев
Бортников возглавил Наблюдательный Совет VTB Bank (Azerbaijan)
Ценители спиртного и курильщики существенно пополнят бюджет Азербайджана в 2018г
В ЕС не испытывают нужды в "Северном потоке 2" - представитель ЕК по энергетике
Месси продлил контракт с "Барселоной" с суммой отступных в 700 млн евро
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 7 пострадали - МВД
В Чехии обучаются 200 студентов из Азербайджана – посол в Праге
Счетпалата при проверке ИВ Лянкярана по строительству объектов на около 62 млн манатов выявила нарушения и недостатки
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Марокко состоялась презентация международной кампании «Справедливость Ходжалам»
Caspian Energy опубликует инвестиционный рейтинг регионов Азербайджана
При поддержке компании Bakcell в Баку проходит турнир по мини-футболу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ