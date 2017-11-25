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СНГ 25.11.2017 10:04

Россия выделила средства на восстановление разрушенной боевиками древней мечети в сирийском Алеппо

Разрушенную террористами мечеть Омейядов восстанавливают в сирийском Алеппо.

Строительство Великой мечети Алеппо началось в VIII веке, сейчас она в комплексе старого города Алеппо входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Захватившие святыню боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" разграбили ее и многое разрушили.

Архитектор и историк Сахар Аляби сообщил журналистам, что специалисты оценивают ущерб от действий боевиков.

"Мы сейчас пытаемся понять, насколько серьезны повреждения. Например, мы пока не можем понять, как восстанавливать окна и двери центрального входа. Дерево, из которого они были сделаны, в Сирии не растет", - сказал он.

По словам специалиста, архитекторы "ломают голову, как скрыть пробоины от пуль и мин на каменных стенах и вернуть им прежний вид, это очень трудная задача".

Также террористы разрушили 45-метровый минарет Великой мечети Алеппо: выкопали под ним тоннель и подорвали его. Сейчас специалисты разбирают завал камней и нумеруют их, чтобы затем вернуть на прежние места.

С.Аляби рассказал, что ЮНЕСКО не помогает Алеппо в восстановлении мечети. При этом Россия выделила средства на реставрацию и восстановление исторического наследия, добавил он.

На полную реставрацию мечети специалисты отводят не менее трех лет. Самой трудной из предстоящих работ они называют реконструкцию мозаики и орнаментов.

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Тэги: СИРИЯ, АЛЕППО, МЕЧЕТЬ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]