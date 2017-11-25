Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0152 RUR   0.0291 GBR   2.2597 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 27 Ноя 11° 28 Ноя

Дальнее зарубежье 25.11.2017 10:35

Мэй после встречи с Туском заявила о позитивной атмосфере переговоров по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает позитивной атмосферу, в которой проходят переговоры по Brexit, сообщает в пятницу сайт газеты "Индепендент".

Такое заявление Т.Мэй сделала после встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе.

"Все еще остаются вопросы по некоторым пунктам, которые мы обсуждаем, которые необходимо решить, но на переговорах была очень позитивная атмосфера, и по-настоящему чувствовалось, что мы хотим двигаться вперед вместе", - сказала Т.Мэй.

Д.Туск после встречи написал в Twitter, что прогресс по Brexit возможен на декабрьском заседании Европейского совета, однако это сложная задача.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ, BREXIT


Похожие новости


В Британии положительно расценивают шансы заключения с ЕС соглашения о переходном периоде в рамках Brexit Первый этап Brexit должен обеспечить юридическую безопасность по всему кругу вопросов выхода Великобритании из ЕС - Барнье Мэй обещает, что не будет заставлять граждан стран ЕС покидать Великобританию после Brexit - СМИ В министерстве Британии по Brexit подтвердили неизменность планов о начале переговоров 19 июня о выходе из ЕС Лондон потеряет от выхода из Евросоюза больше, чем ЕС - Могерини Вклад Британии в общеевропейскую безопасность является "безоговорочным" - Джонсон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]