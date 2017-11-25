Мэй после встречи с Туском заявила о позитивной атмосфере переговоров по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает позитивной атмосферу, в которой проходят переговоры по Brexit, сообщает в пятницу сайт газеты "Индепендент".

Такое заявление Т.Мэй сделала после встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе.

"Все еще остаются вопросы по некоторым пунктам, которые мы обсуждаем, которые необходимо решить, но на переговорах была очень позитивная атмосфера, и по-настоящему чувствовалось, что мы хотим двигаться вперед вместе", - сказала Т.Мэй.

Д.Туск после встречи написал в Twitter, что прогресс по Brexit возможен на декабрьском заседании Европейского совета, однако это сложная задача.