ОАК расценивает свой внешний рынок до 2035 года более чем в $100 млрд - отчет

"Объединенная авиастроительная корпорация" рассчитывает к 2035 году поставить Минобороны РФ военные самолеты на сумму $54 млрд, а за рубеж - на $117 млрд, говорится в ежеквартальном отчете ОАК.

"Объем поставок военной авиационной техники производства ПАО "ОАК" до 2035 года в интересах министерства обороны РФ оценивается в $54 млрд. Объем внешнего рынка военной авиационной техники производства ПАО "ОАК" до 2035 года может составить до $117 млрд", - говорится в документе.

В нем отмечается, что по состоянию на третий квартал 2017 года ОАК занимает второе место в мире по количеству произведенных в этом году военных самолетов, уступая только компании "Lockheed Martin Corp" (США).

В корпорации сообщили, что к 2035 году планируют произвести 2 тыс. 450 военных самолетов и увеличить долю на доступном рынке с 20% в 2015 году до 40% в 2025 году и до 45% к 2035 году.

В феврале президент ОАК Юрий Слюсарь сообщил журналистам о планах поставок самолетов, произведенных корпорацией: "План поставок на ближайшие годы: в 2017 году - 152, в 2018 - 194, в 2019 - 203 самолета", - заявил Ю.Слюсарь.