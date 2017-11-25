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Карабахский конфликт 25.11.2017 11:51

Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена – президент Алиев

Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и территориальная целостность любой другой страны, и должна быть восстановлена», - заявил И.Алиев на саммите Восточного партнерства ЕС в Брюсселе.

Текст выступления президента на саммите опубликован на сайте главы государства.

«Основным вызовом, с которым мы сталкиваемся, является продолжающаяся оккупация наших территорий со стороны Армении», - сказал И.Алиев.

Президент подчеркнул, что 20% признанных на международном уровне территорий Азербайджана более 20 лет находятся под оккупацией Армении.

«В результате оккупации более 1 млн азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами и мы подверглись политике этнической чистки», - отметил он.

И.Алиев подчеркнул, что Ереван продолжает игнорировать принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции о безоговорочном выводе Вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий.

«В XXI веке сепаратизм, агрессивный сепаратизм неприемлем. Необходимо осудить все формы сепаратизма, а также нужно применять единый подход ко всем его проявлениям», - заявил президент Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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