Европейские компании готовы увеличивать инвестиции в экономику Азербайджана – президент Алиев

Европейские компании готовы увеличивать инвестиции в азербайджанскую экономику, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Европейские компании готовы увеличивать инвестиции в экономику Азербайджана с целью ее поддержки», - подчеркнул И.Алиев на саммите Восточного партнерства ЕС в Брюсселе.
Текст выступления президента на саммите опубликован на сайте главы государства.
«Евросоюз является основным торговым партнером Азербайджана. Можно сказать, что 50% своей торговли мы осуществляем со странами-членами ЕС. В период независимости Евросоюз инвестировал в экономику Азербайджана более $20 млрд», - сказал И.Алиев.
По его словам, это свидетельствует о наличии хорошего инвестиционного климата в Азербайджане.
«Энергетическая политика является одним из элементов нашего тесного сотрудничества с европейскими институтами», - подчеркнул президент.
Глава государства отметил успешную реализацию Южного газового коридора.
«Стоимость данного проекта превышает $40 млрд, и он позволяет нам поставлять природный газ из Азербайджана на европейские рынки», - сказал И.Алиев.
Он отметил, что новый газовый маршрут протяженностью 3,5 тыс. км позволит поставлять газ из нового источника на европейские рынки.
«Это наряду с политикой энергетической безопасности является еще и политикой энергетической диверсификации, потому что поставляемый из азербайджанского месторождения газ станет единственным новым источником газовых поставок в Европу и, несомненно, кардинально изменит европейскую энергетическую карту», - подчеркнул президент.
И.Алиев отметил, что подтвержденные газовые запасы Азербайджана составляют 2,6 трлн кубометров, что позволит обеспечивать Европу природным газом десятилетиями.
Р.Бабаев
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