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Внешняя политика 25.11.2017 12:20

Европейские компании готовы увеличивать инвестиции в экономику Азербайджана – президент Алиев

Европейские компании готовы увеличивать инвестиции в азербайджанскую экономику, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Европейские компании готовы увеличивать инвестиции в экономику Азербайджана с целью ее поддержки», - подчеркнул И.Алиев на саммите Восточного партнерства ЕС в Брюсселе.

Текст выступления президента на саммите опубликован на сайте главы государства.

«Евросоюз является основным торговым партнером Азербайджана. Можно сказать, что 50% своей торговли мы осуществляем со странами-членами ЕС. В период независимости Евросоюз инвестировал в экономику Азербайджана более $20 млрд», - сказал И.Алиев.

По его словам, это свидетельствует о наличии хорошего инвестиционного климата в Азербайджане.

«Энергетическая политика является одним из элементов нашего тесного сотрудничества с европейскими институтами», - подчеркнул президент.

Глава государства отметил успешную реализацию Южного газового коридора.

«Стоимость данного проекта превышает $40 млрд, и он позволяет нам поставлять природный газ из Азербайджана на европейские рынки», - сказал И.Алиев.

Он отметил, что новый газовый маршрут протяженностью 3,5 тыс. км позволит поставлять газ из нового источника на европейские рынки.

«Это наряду с политикой энергетической безопасности является еще и политикой энергетической диверсификации, потому что поставляемый из азербайджанского месторождения газ станет единственным новым источником газовых поставок в Европу и, несомненно, кардинально изменит европейскую энергетическую карту», - подчеркнул президент.

И.Алиев отметил, что подтвержденные газовые запасы Азербайджана составляют 2,6 трлн кубометров, что позволит обеспечивать Европу природным газом десятилетиями.

Р.Бабаев

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Тэги: ЕС, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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