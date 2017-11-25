США рассчитывают на плодотворное сотрудничество с новым президентом Киргизии

Правительство США поздравило президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова со вступлением в должность и заявило, что в США рассчитывают на сотрудничество с ним в духе равенства и взаимного уважения.

"Правительство Соединенных Штатов поздравляет президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова по случаю его инаугурации", - говорится в поступившем в субботу в "Интерфакс" заявлении пресс-секретаря госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты приветствуют президента Жээнбекова и киргизский народ в их приверженности демократии, упорядоченному избирательному процессу и мирной передаче власти, первом подобном переходе между демократически избранными лидерами в истории Центральной Азии", - написала Х.Нойерт.

В нем говорится, что США более 25 лет являются другом и партнером Киргизии и привержены достижению успеха республики как демократической, процветающей и стабильной страны. "Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с новоизбранным президентом и его администрацией в духе равенства, доверия и взаимного уважения", - отмечается в заявлении.

Президент Киргизии С. Жээнбеков вступил в должность 24 ноября.