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Дальнее зарубежье 25.11.2017 12:57

Не менее трех человек погибли, 15 получили ранения при взрыве в Пакистане

По меньшей мере, три человека погибли, еще 15 получили ранения при взрыве в Пакистане близ города Кветта, сообщают в субботу местные СМИ.

По данным полиции, взрыв произошел на окраине города возле автобусной остановки. Стражи порядка полагают, что целью атаки являлось полицейское транспортное средство. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПАКИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]