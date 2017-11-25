Не менее трех человек погибли, 15 получили ранения при взрыве в Пакистане

По меньшей мере, три человека погибли, еще 15 получили ранения при взрыве в Пакистане близ города Кветта, сообщают в субботу местные СМИ.

По данным полиции, взрыв произошел на окраине города возле автобусной остановки. Стражи порядка полагают, что целью атаки являлось полицейское транспортное средство. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.