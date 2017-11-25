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СНГ 25.11.2017 12:09

Глава МИД Белоруссии назвал Евросоюз партнером "номер два"

Минск настроен и на развитие экономических связей с Евросоюзом, и на укрепление отношений с Россией, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей журналистам по итогам саммита инициативы ЕС "Восточное партнерство".

"Мы не ставим задачу - и никто от нас не требует, скажем так, - мы не стремимся "бежать стремглав" в Европейский союз. Мы сегодня являемся членами Евразийского экономического союза, считаем, что нам нужно развивать этот Евразийский экономический союз. Мы уже сегодня чувствуем отдачу от нашего участия, надеемся, что эта тенденция сохранится", - сказал В.Макей.

"Но надо понимать, что в сегодняшних условиях для нас очень важна тема диверсификации, о которой много раз говорил и президент Беларуси. Эта задача состоит в том, чтобы мы ушли от зависимости от какого-то одного источника, какого-то одного направления", - отметил глава МИД.

"Почему я так говорю? Потому что Европейский союз для нас является очень важным торгово-экономическим партнером. Это - партнер номер два после Евразийского экономического союза и после РФ", - продолжил министр.

По его словам, это не означает, что Белоруссия собирается разрывать "тесные связи, союзнические связи с Россией и с другими странами постсоветского пространства". "Отнюдь нет. Наоборот, мы считаем, что эти связи нужно укреплять. Но одновременно нужно развивать сотрудничество с Европейским союзом, со странами более дальней дуги в целях диверсификации наших торгово-экономических отношений", - сказал В.Макей.

"Поэтому наша основная задача и в контексте участия в "Восточном партнерстве", и в контексте нормализации наших отношений с Европейским союзом состоит, в первую очередь, в развитии торгово-экономического сотрудничества. Это должно способствовать укреплению нашей экономики. Это, в свою очередь, приведет и к укреплению нашей политической независимости и суверенитета", - продолжил он.

Саммит инициативы "Восточное партнерство" состоялся 24 ноября в Брюсселе.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИД, ЕС


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