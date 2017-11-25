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СНГ 25.11.2017 12:36

В Казани задержан второй подозреваемый в надругательстве над школьницей из Екатеринбурга

В Татарстане в ночь на субботу сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей из Екатеринбурга, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из Татарстана задержали в одном из частных домов в пригороде Казани второго подозреваемого в надругательстве над девочкой. "Сегодня задержанного под конвоем доставили в Екатеринбург",- отметил В.Горелых.

Он добавил, что в настоящее время полицейские проверяют причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

В пресс-службе областного следственного управления СКР агентству сообщили, что в ближайшее время следствие намерено предъявить задержанному обвинение и обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

Преступление сексуального характера в отношении девочки было совершено двумя мужчинами 7 ноября в Чкаловском районе города. Было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и принято к производству третьим отделом по расследованию особо важных дел. По данным местных СМИ, пострадавшей девочке 12 лет.

В розыске подозреваемых участвовали более 250 полицейских.

18 ноября один из подозреваемых был задержан в Екатеринбурге. Это ранее судимый местный житель 1975 года рождения. По данным пресс-службы областного СУ СКР, в настоящее время он арестован.

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Тэги: ЕКАТЕРИНБУРГ, ИЗНАСИЛОВАНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]