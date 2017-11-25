Эстония потратила полмиллиона евро на охрану визита вице-президента США

Обеспечение безопасности посетившего Эстонию в конце июля вице-президента США Майка Пенса обошлось стране в более полумиллиона евро.

МВД Эстонии обратилось к правительству с ходатайством о выделении из правительственного резерва 533 000 евро на покрытие затраты по обеспечению безопасности прошедшего с 30 по 31 июля 2017 года визита вице-президента США.

В проекте ходатайства указано, что эти затраты невозможно было предусмотреть во время работы над госбюджетом на 2017 год, поскольку касавшиеся визита решения были приняты только летом 2017 года и затраты невозможно было покрыть на средства текущего бюджета.

Согласно приложенному к ходатайству обзору, департамент полиции и погранохраны потратил на охрану М.Пенса с супругой 289 000 евро, полиция безопасности 186 000 евро, спасательный департамент 21 000 евро, канцелярия президента 17 000 евро, Кайтселийт (силы ополчения) 10 000 евро, центр информационных технологий и разработок МВД 4000 евро, департамент государственных информационных систем - 4000 евро. Силы обороны, их разведрота и военная полиция потратили 2000 евро.

Большую часть затрат - 216 000 евро - составили расходы на персонал. Полиция применила усиленные меры безопасности объектов, персональной охраны и пограничного контроля. Для эффективного обеспечения публичного правопорядка и безопасности во время визита полиция привлекла соответствующих партнеров, в том числе Силы обороны и Кайтселийт.