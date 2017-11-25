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Дальнее зарубежье 25.11.2017 13:12

Эстония потратила полмиллиона евро на охрану визита вице-президента США

Обеспечение безопасности посетившего Эстонию в конце июля вице-президента США Майка Пенса обошлось стране в более полумиллиона евро.

МВД Эстонии обратилось к правительству с ходатайством о выделении из правительственного резерва 533 000 евро на покрытие затраты по обеспечению безопасности прошедшего с 30 по 31 июля 2017 года визита вице-президента США.

В проекте ходатайства указано, что эти затраты невозможно было предусмотреть во время работы над госбюджетом на 2017 год, поскольку касавшиеся визита решения были приняты только летом 2017 года и затраты невозможно было покрыть на средства текущего бюджета.

Согласно приложенному к ходатайству обзору, департамент полиции и погранохраны потратил на охрану М.Пенса с супругой 289 000 евро, полиция безопасности 186 000 евро, спасательный департамент 21 000 евро, канцелярия президента 17 000 евро, Кайтселийт (силы ополчения) 10 000 евро, центр информационных технологий и разработок МВД 4000 евро, департамент государственных информационных систем - 4000 евро. Силы обороны, их разведрота и военная полиция потратили 2000 евро.

Большую часть затрат - 216 000 евро - составили расходы на персонал. Полиция применила усиленные меры безопасности объектов, персональной охраны и пограничного контроля. Для эффективного обеспечения публичного правопорядка и безопасности во время визита полиция привлекла соответствующих партнеров, в том числе Силы обороны и Кайтселийт.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ОХРАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]