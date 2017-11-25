Эстония потратила полмиллиона евро на охрану визита вице-президента США

Обеспечение безопасности посетившего Эстонию в конце июля вице-президента США Майка Пенса обошлось стране в более полумиллиона евро.
МВД Эстонии обратилось к правительству с ходатайством о выделении из правительственного резерва 533 000 евро на покрытие затраты по обеспечению безопасности прошедшего с 30 по 31 июля 2017 года визита вице-президента США.
В проекте ходатайства указано, что эти затраты невозможно было предусмотреть во время работы над госбюджетом на 2017 год, поскольку касавшиеся визита решения были приняты только летом 2017 года и затраты невозможно было покрыть на средства текущего бюджета.
Согласно приложенному к ходатайству обзору, департамент полиции и погранохраны потратил на охрану М.Пенса с супругой 289 000 евро, полиция безопасности 186 000 евро, спасательный департамент 21 000 евро, канцелярия президента 17 000 евро, Кайтселийт (силы ополчения) 10 000 евро, центр информационных технологий и разработок МВД 4000 евро, департамент государственных информационных систем - 4000 евро. Силы обороны, их разведрота и военная полиция потратили 2000 евро.
Большую часть затрат - 216 000 евро - составили расходы на персонал. Полиция применила усиленные меры безопасности объектов, персональной охраны и пограничного контроля. Для эффективного обеспечения публичного правопорядка и безопасности во время визита полиция привлекла соответствующих партнеров, в том числе Силы обороны и Кайтселийт.
Учредительный съезд новой азербайджанской диаспорской организации в России может состояться в феврале 2018 г.
ЕС отметил поддержку территориальной целостности стран-участниц Восточного партнерства - МИД Азербайджана
Европейские компании готовы увеличивать инвестиции в экономику Азербайджана – президент Алиев
Бортников возглавил Наблюдательный Совет VTB Bank (Azerbaijan)
Ценители спиртного и курильщики существенно пополнят бюджет Азербайджана в 2018г
В ЕС не испытывают нужды в "Северном потоке 2" - представитель ЕК по энергетике
Месси продлил контракт с "Барселоной" с суммой отступных в 700 млн евро
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 7 пострадали - МВД
В Чехии обучаются 200 студентов из Азербайджана – посол в Праге
Счетпалата при проверке ИВ Лянкярана по строительству объектов на около 62 млн манатов выявила нарушения и недостатки
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Марокко состоялась презентация международной кампании «Справедливость Ходжалам»
Caspian Energy опубликует инвестиционный рейтинг регионов Азербайджана
При поддержке компании Bakcell в Баку проходит турнир по мини-футболу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ