ЕС отметил поддержку территориальной целостности стран-участниц Восточного партнерства - МИД Азербайджана

Поддержка территориальной целостности и суверенитета государств нашла отражение в Совместном декларации, принятой по итогам прошедшего в Брюсселе саммита Восточного партнерства Евросоюза, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Несмотря на все попытки Армении и армянского лобби, в принятой по итогам прошедшего в Брюсселе саммита Восточного партнерства Евросоюза совместной декларации вновь выражена поддержка территориальной целостности, независимости и суверенитету всех стран программы Восточного партнерства», - подчеркнул Х.Гаджиев.
По его словам, в документе выражена озабоченность в связи с нарушением во многих регионах принципа международного права, а также отмечена поддержка урегулированию существующих конфликтов на основе норм и принципов международного права.
Р.Бабаев
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