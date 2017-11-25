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Внешняя политика 25.11.2017 13:25

ЕС отметил поддержку территориальной целостности стран-участниц Восточного партнерства - МИД Азербайджана

Поддержка территориальной целостности и суверенитета государств нашла отражение в Совместном декларации, принятой по итогам прошедшего в Брюсселе саммита Восточного партнерства Евросоюза, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Несмотря на все попытки Армении и армянского лобби, в принятой по итогам прошедшего в Брюсселе саммита Восточного партнерства Евросоюза совместной декларации вновь выражена поддержка территориальной целостности, независимости и суверенитету всех стран программы Восточного партнерства», - подчеркнул Х.Гаджиев.

По его словам, в документе выражена озабоченность в связи с нарушением во многих регионах принципа международного права, а также отмечена поддержка урегулированию существующих конфликтов на основе норм и принципов международного права.

Р.Бабаев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]