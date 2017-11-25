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СНГ 25.11.2017 13:49

Украина вспоминает жертв Голодомора

Украинские политики выступили в субботу с обращениями к гражданам в связи с Днем памяти жертв голодоморов.

Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в соцсети Фейсбук: "Преступления против человечности не имеют срока давности. Никогда не забудем страшное преступление организаторов Голодомора. Украина помнит".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсмана в обращении к соотечественникам отметил: "Мы всегда будем помнить наших замученных голодом братьев и сестер. Нас хотели уничтожить, но мы выжили и сегодня строим общество, важнейшей ценностью которого является человеческая жизнь".

Третий президент Украины Виктор Ющенко также обратился к украинскому народу, напомнив об установленных данных, касающихся Голодомора 1932-1933 годов.

"Мы установили имена почти 2 миллионов убитых людей. Очевидно, эта цифра неполная. И далеко не полная. Но это только начало нашей работы", - написал В.Ющенко на своей странице в Фейсбуке.

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Тэги: УКРАИНА, ГОЛОДОМОР, ЖЕРТВЫ, ПАМЯТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]