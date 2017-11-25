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Дальнее зарубежье 25.11.2017 14:47

Суд Франции приговорил к 25 годам тюрьмы мужчину, напавшего на редакцию газеты "Либерасьон"

Французский суд приговорил к 25 годам тюремного заключения мужчину, открывшего стрельбу в офисе газеты "Либерасьон" в Париже в 2013 году, сообщают в субботу французские СМИ.

Суд признал его виновным в покушении на убийство двух человек.

В 2013 году ранее судимый 52-летний Абдельхаким Декар проник в понедельник в здание редакции французской газеты "Либерасьон" и открыл огонь. Он тяжело ранил фотографа газеты. Через некоторое время этот же человек открыл огонь у главного офиса банка "Сосьете Женераль".

В дальнейшем он захватил в заложники автомобилиста, который доставил его к Елисейским полям. Далее стрелок отпустил заложника, а сам, предположительно, скрылся в метро.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГАЗЕТА, НАПАДЕНИЕ, СРОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]