Французский суд приговорил к 25 годам тюремного заключения мужчину, открывшего стрельбу в офисе газеты "Либерасьон" в Париже в 2013 году, сообщают в субботу французские СМИ.

Суд признал его виновным в покушении на убийство двух человек.

В 2013 году ранее судимый 52-летний Абдельхаким Декар проник в понедельник в здание редакции французской газеты "Либерасьон" и открыл огонь. Он тяжело ранил фотографа газеты. Через некоторое время этот же человек открыл огонь у главного офиса банка "Сосьете Женераль".

В дальнейшем он захватил в заложники автомобилиста, который доставил его к Елисейским полям. Далее стрелок отпустил заложника, а сам, предположительно, скрылся в метро.