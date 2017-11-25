Французский суд приговорил к 25 годам тюремного заключения мужчину, открывшего стрельбу в офисе газеты "Либерасьон" в Париже в 2013 году, сообщают в субботу французские СМИ.
Суд признал его виновным в покушении на убийство двух человек.
В 2013 году ранее судимый 52-летний Абдельхаким Декар проник в понедельник в здание редакции французской газеты "Либерасьон" и открыл огонь. Он тяжело ранил фотографа газеты. Через некоторое время этот же человек открыл огонь у главного офиса банка "Сосьете Женераль".
В дальнейшем он захватил в заложники автомобилиста, который доставил его к Елисейским полям. Далее стрелок отпустил заложника, а сам, предположительно, скрылся в метро.
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