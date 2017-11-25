4 жителей казахстанского города Актобе задержали за агитацию в поддержку ИГИЛ

Сотрудники Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана задержали четверых жителей Актобе (административный центр Актюбинской области), подозреваемых в агитации в поддержку террористической организации ИГИЛ, сообщила пресс-служба КНБ.

"Указанные лица подозреваются в организации регулярных сборов, в ходе которых верующих агитировали в поддержку запрещенной в Казахстане международной террористической организации "ДАИШ", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в субботу.