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СНГ 25.11.2017 15:13

4 жителей казахстанского города Актобе задержали за агитацию в поддержку ИГИЛ

Сотрудники Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана задержали четверых жителей Актобе (административный центр Актюбинской области), подозреваемых в агитации в поддержку террористической организации ИГИЛ, сообщила пресс-служба КНБ.

"Указанные лица подозреваются в организации регулярных сборов, в ходе которых верующих агитировали в поддержку запрещенной в Казахстане международной террористической организации "ДАИШ", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в субботу.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]