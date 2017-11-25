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Дальнее зарубежье 25.11.2017 15:54

Число жертв нападения на мечеть в Египте превысило 300 человек

Число жертв нападения на мечеть на севере Синайского полуострова в Египте выросло до 305 человек, сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось о 235 жертвах нападения.

Среди погибших числятся 27 детей. Ранения получили 109 человек.

В пятницу в мечети, расположенной в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш, произошел взрыв во время молитвы, после которого нападавшие открыли огонь по людям, выбегающим из мечети. Очевидцы сообщали, что боевики обстреливали скорые, прибывающие за пострадавшими.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что атака не останется безнаказанной. Он отметил, что жертвы атаки будут отомщены, а Египет продолжит свою войну против терроризма.

В Египте объявлен трехдневный траур.

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Тэги: ЕГИПЕТ, АТАКА, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]