Число жертв нападения на мечеть в Египте превысило 300 человек

Число жертв нападения на мечеть на севере Синайского полуострова в Египте выросло до 305 человек, сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось о 235 жертвах нападения.

Среди погибших числятся 27 детей. Ранения получили 109 человек.

В пятницу в мечети, расположенной в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш, произошел взрыв во время молитвы, после которого нападавшие открыли огонь по людям, выбегающим из мечети. Очевидцы сообщали, что боевики обстреливали скорые, прибывающие за пострадавшими.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что атака не останется безнаказанной. Он отметил, что жертвы атаки будут отомщены, а Египет продолжит свою войну против терроризма.

В Египте объявлен трехдневный траур.