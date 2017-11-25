Аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с испанской "Барселоной" до 2021 года, сообщил в субботу футбольный клуб.

Сумма отступных установлена на уровне 700 млн евро.

Срок его прежнего контракта с клубом истекает в 2018 году.