В Грузии в результате ДТП пострадали 15 человек, большинство из них дети

Два пассажирских микроавтобуса столкнулись у села Оками Каспского муниципалитета (регион Шида-Картли в центральной части Грузии), в результате чего находящиеся в одном из них 15 человек, в основном дети и подростки, получили повреждения различной степени тяжести, сообщает в субботу телекомпания "Рустави 2".

По информации телеканала, всех пострадавших бригады "скорой помощи" доставили в клиники Каспи, Гори и Тбилиси. Среди госпитализированных 14 школьников и один взрослый - родитель одного из детей.

По словам медиков, состояние здоровья детей удовлетворительное, их жизни опасность не угрожает. Состояние же взрослого врачи оценивали как тяжелое, и он доставлен в одну из тбилисских клиник.