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Регион 25.11.2017 16:51

В Грузии в результате ДТП пострадали 15 человек, большинство из них дети

Два пассажирских микроавтобуса столкнулись у села Оками Каспского муниципалитета (регион Шида-Картли в центральной части Грузии), в результате чего находящиеся в одном из них 15 человек, в основном дети и подростки, получили повреждения различной степени тяжести, сообщает в субботу телекомпания "Рустави 2".

По информации телеканала, всех пострадавших бригады "скорой помощи" доставили в клиники Каспи, Гори и Тбилиси. Среди госпитализированных 14 школьников и один взрослый - родитель одного из детей.

По словам медиков, состояние здоровья детей удовлетворительное, их жизни опасность не угрожает. Состояние же взрослого врачи оценивали как тяжелое, и он доставлен в одну из тбилисских клиник.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ДТП, ДЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]