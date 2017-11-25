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СНГ 25.11.2017 17:24

Шесть человек погибли в столкновении микроавтобуса и тепловоза на западе Казахстана

В Мангистауской области на западе Казахстана в субботу в результате столкновения пассажирской "Газели" и тепловоза шесть человек погибли, еще семеро пострадали, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

По словам руководителя пресс-службы департамента Жазиры Абил, ДТП произошло в поселке Тенге близ города Жанаозена. "Пассажирская "Газель", которая следовала из Жанаозена, столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде в поселке Тенге. В результате ДТП погибли шесть человек, семь человек получили травмы различной степени", - сказала она.

Начато досудебное расследование по статье 345 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса республики.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]