Шесть человек погибли в столкновении микроавтобуса и тепловоза на западе Казахстана

В Мангистауской области на западе Казахстана в субботу в результате столкновения пассажирской "Газели" и тепловоза шесть человек погибли, еще семеро пострадали, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

По словам руководителя пресс-службы департамента Жазиры Абил, ДТП произошло в поселке Тенге близ города Жанаозена. "Пассажирская "Газель", которая следовала из Жанаозена, столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде в поселке Тенге. В результате ДТП погибли шесть человек, семь человек получили травмы различной степени", - сказала она.

Начато досудебное расследование по статье 345 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса республики.