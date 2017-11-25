В голландский институт попала выполненная Адольфом Гитлером акварель

В Голландский институт военной документации (NIOD) передали акварель, выполненную Адольфом Гитлером, сообщает в субботу газета "Фолкстрант".
По информации газеты, акварель, на которой изображена улица в австрийской столице Вене, в организацию передала женщина, чья личность не раскрывается.
"Женщина не хотела хранить картину у себя дома, а два голландских аукционных дома отказались выставить ее на продажу", - сообщает издание.
К женщине работа А.Гитлера попала через ее отца, который купил ее на блошином рынке за 75 центов. Принеся открытку домой, он увидел подпись: "А.Гитлер".
"После месяцев процесса аутентификации установлено, что это оригинал кисти Адольфа Гитлера", - говорится в заявлении NIOD.
Организация также сообщила, что в период с 1909 года по 1913 год А.Гитлер зарабатывал на жизнь, рисуя открытки акварелью. Предположительно, будущий фюрер Германии в эти годы выполнил от 2 тыс. до 3 тыс. акварелей, из них известны около 800.
Газета уточняет, что большинство живописных работ А.Гитлера в настоящее время хранятся в частных коллекциях в Австрии, Великобритании, США и Германии.
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