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Дальнее зарубежье 25.11.2017 17:55

В голландский институт попала выполненная Адольфом Гитлером акварель

В Голландский институт военной документации (NIOD) передали акварель, выполненную Адольфом Гитлером, сообщает в субботу газета "Фолкстрант".

По информации газеты, акварель, на которой изображена улица в австрийской столице Вене, в организацию передала женщина, чья личность не раскрывается.

"Женщина не хотела хранить картину у себя дома, а два голландских аукционных дома отказались выставить ее на продажу", - сообщает издание.

К женщине работа А.Гитлера попала через ее отца, который купил ее на блошином рынке за 75 центов. Принеся открытку домой, он увидел подпись: "А.Гитлер".

"После месяцев процесса аутентификации установлено, что это оригинал кисти Адольфа Гитлера", - говорится в заявлении NIOD.

Организация также сообщила, что в период с 1909 года по 1913 год А.Гитлер зарабатывал на жизнь, рисуя открытки акварелью. Предположительно, будущий фюрер Германии в эти годы выполнил от 2 тыс. до 3 тыс. акварелей, из них известны около 800.

Газета уточняет, что большинство живописных работ А.Гитлера в настоящее время хранятся в частных коллекциях в Австрии, Великобритании, США и Германии.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ГЕРМАНИЯ, АКВАРЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]