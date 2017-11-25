Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0152 RUR   0.0291 GBR   2.2597 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 28 Ноя 29 Ноя

Дальнее зарубежье 25.11.2017 18:24

Экс-глава Минфина Зимбабве предстал перед судом по делу о коррупции

Бывший министр финансов Зимбабве Игнатий Чомбо предстал перед судом, где ему предъявили обвинения в коррупции и в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает в субботу Би-би-си.

По словам его адвоката Лавмора Мэдхуку, И.Чомбо задержали две недели назад после того, как экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе был помещен под домашний арест.

Р.Мугабе подал в отставку ранее в ноябре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗИМБАБВЕ, МИНИСТР, ФИНАНСЫ, СУД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]