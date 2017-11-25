Экс-глава Минфина Зимбабве предстал перед судом по делу о коррупции

Бывший министр финансов Зимбабве Игнатий Чомбо предстал перед судом, где ему предъявили обвинения в коррупции и в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает в субботу Би-би-си.

По словам его адвоката Лавмора Мэдхуку, И.Чомбо задержали две недели назад после того, как экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе был помещен под домашний арест.

Р.Мугабе подал в отставку ранее в ноябре.