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Туризм 25.11.2017 17:55

Баку вошел в топ-3 наиболее популярных у российских туристов городов СНГ в новогодние праздники

Баку входит в топ-3 самых популярных у российских туристов городов СНГ зимой 2017-2018 гг., сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

«Минск, Алматы и Баку лидируют в рейтинге зимних путешествий в страны СНГ в Новый год», - говорится в рейтинге, составленном по результатам анализа популярности турпоездок зимой 2017-2018 гг.

В первую десятку наиболее популярных у туристов городов СНГ зимой 2017-2018 гг. также входят Астана, Ереван, Ташкент, Брест, Бишкек, Кишинев и Гянджа.

«В столицы стран СНГ туристы путешествуют в выходные дни, а также в туры на горнолыжные курорты: Чимбулак в Казахстане, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, Силичи и Логойск в Минской области Белоруссии», - сообщает «ТурСтат».

По данным агентства, туристы приезжают в города СНГ зимой в среднем на 4 дня и расходуют $75 в сутки.

Для недорогих поездок в СНГ популярны Бишкек и Кишинев, а для отдыха «люкс» лидируют Баку и Астана.

Азербайджан также занимает лидирующие позиции в рейтинге горнолыжных курортов СНГ, популярных для отдыха зимой 2017 - 2018 гг.

Рейтинг лучших зимних курортов государств СНГ и ближнего зарубежья у российских туристов возглавляют горнолыжные курорты в Казахстане, Азербайджане, Белоруссии, Армении и Узбекистане.

Топ-10 лучших зимних курортов стран СНГ для горнолыжного отдыха и сноубординга, популярных у российских туристов, составляют Чимбулак (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан), Силичи (Белоруссия), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан), Каракол (Киргизия), Логойск (Белоруссия), Туфандаг (Азербайджан), Алтайские Альпы (Казахстан) и Якутские горы (Белоруссия).

Туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, составит в Шахдаге и Туфандаге $90 в сутки.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРИЗМ, РОССИЯНЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]