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Регион 25.11.2017 18:57

В Турции открыли бюст погибшего российского дипломата Андрея Карлова

В посольстве России в Анкаре открыли бюст бывшего российского посла в Турции Андрея Карлова, ушедшего из жизни в результате нападения в декабре 2016 года, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

По данным агентства, в церемонии открытия бюста приняли участие посол РФ в Турции Алексей Ерхов, вдова А.Карлова Марина Карлова, глава Управления двусторонних политических связей МИД Турции Шефик Вурал Алтай, а также мэр Анкары Мустафа Туна и сотрудники зарубежных дипмиссий.

Мэр Анкары отметил, что "нельзя переоценить вклад Карлова в развитие российско-турецких отношений, особенно во время их кризиса, когда дипломат прилагал максимальные усилия для его урегулирования".

"Подлая пуля была направлена не только в посла, но и в российско-турецкую дружбу. Несмотря на трагедию, наши отношения крепнут и развиваются", - цитирует агентство слова мэра Анкары.

Нападение на посла России в Турции А.Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. В российского дипломата стрелял 22-летний сотрудник полиции М.М.Алтынташ, он был уничтожен турецким спецназом.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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