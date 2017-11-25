В Турции открыли бюст погибшего российского дипломата Андрея Карлова

В посольстве России в Анкаре открыли бюст бывшего российского посла в Турции Андрея Карлова, ушедшего из жизни в результате нападения в декабре 2016 года, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

По данным агентства, в церемонии открытия бюста приняли участие посол РФ в Турции Алексей Ерхов, вдова А.Карлова Марина Карлова, глава Управления двусторонних политических связей МИД Турции Шефик Вурал Алтай, а также мэр Анкары Мустафа Туна и сотрудники зарубежных дипмиссий.

Мэр Анкары отметил, что "нельзя переоценить вклад Карлова в развитие российско-турецких отношений, особенно во время их кризиса, когда дипломат прилагал максимальные усилия для его урегулирования".

"Подлая пуля была направлена не только в посла, но и в российско-турецкую дружбу. Несмотря на трагедию, наши отношения крепнут и развиваются", - цитирует агентство слова мэра Анкары.

Нападение на посла России в Турции А.Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. В российского дипломата стрелял 22-летний сотрудник полиции М.М.Алтынташ, он был уничтожен турецким спецназом.