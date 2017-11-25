Полиция Британии допросила двух мужчин в связи с инцидентом в метро Лондона

Британская полиция допросила двух мужчин в связи с инцидентом в метро Лондона, в результате которого две станции оказались закрыты накануне из-за возникшей паники.

"После обращения (полиции - ИФ) двое мужчин, в возрасте 21 года и 40 лет, добровольно пришли в полицейский участок и были допрошены", - говорится в сообщении полиции, размещенном в субботу в "Твиттере".

Британская транспортная полиция заявила, что в настоящее время расследование инцидента продолжается.

Накануне полиция эвакуировала станцию метро "Оксфорд Серкус" после многочисленных сообщений о выстрелах и задымлении. Также временно была закрыта соседняя с ней станция метро "Бонд Стрит". Стражи порядка провели операцию в районе улиц Оксфорд Стрит и Риджент-Стрит, однако не обнаружили свидетельств стрельбы.