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Дальнее зарубежье 25.11.2017 19:27

Полиция Британии допросила двух мужчин в связи с инцидентом в метро Лондона

Британская полиция допросила двух мужчин в связи с инцидентом в метро Лондона, в результате которого две станции оказались закрыты накануне из-за возникшей паники.

"После обращения (полиции - ИФ) двое мужчин, в возрасте 21 года и 40 лет, добровольно пришли в полицейский участок и были допрошены", - говорится в сообщении полиции, размещенном в субботу в "Твиттере".

Британская транспортная полиция заявила, что в настоящее время расследование инцидента продолжается.

Накануне полиция эвакуировала станцию метро "Оксфорд Серкус" после многочисленных сообщений о выстрелах и задымлении. Также временно была закрыта соседняя с ней станция метро "Бонд Стрит". Стражи порядка провели операцию в районе улиц Оксфорд Стрит и Риджент-Стрит, однако не обнаружили свидетельств стрельбы.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МЕТРО, ИНЦИДЕНТ, ДОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]