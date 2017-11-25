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СНГ 25.11.2017 19:54

Порошенко предлагает законодательно ввести ответственность за непризнание Голодомора и Холокоста

Президент Украины Петр Порошенко выступает за принятие закона об ответственности за непризнание Голодомора и Холокоста.

"Думаю, пришло время и нам самим принять закон об ответственности за непризнание этих двух беспрецедентно ужасных трагедий (Голодомора и Холокоста - ИФ). Для чего? Чтобы те, кто будет жить после нас, соблюдали закон Украины о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - сказал он в субботу в Киеве во время мероприятия памяти жертв голодоморов в Украине.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]