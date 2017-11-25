Порошенко предлагает законодательно ввести ответственность за непризнание Голодомора и Холокоста

Президент Украины Петр Порошенко выступает за принятие закона об ответственности за непризнание Голодомора и Холокоста.

"Думаю, пришло время и нам самим принять закон об ответственности за непризнание этих двух беспрецедентно ужасных трагедий (Голодомора и Холокоста - ИФ). Для чего? Чтобы те, кто будет жить после нас, соблюдали закон Украины о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - сказал он в субботу в Киеве во время мероприятия памяти жертв голодоморов в Украине.