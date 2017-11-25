Эрдоган заявил о принятии важных решений по Сирии на переговорах в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о принятии важных решений в целях положить конец гуманитарному кризису в Сирии в ходе трехсторонних переговоров с лидерами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Рухани в Сочи, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Мы приняли важные решения, чтобы положить конец гуманитарному кризису в Сирии", - заявил он.

"Надеюсь, вскоре мы увидим положительный эффект от этих решений более четко", - отметил он.

Р.Т.Эрдоган также выразил надежду на то, что Турция и Россия будут в будущем проводить более регулярные встречи.

"Возможно, мы продолжим встречаться каждые 15 дней или раз в месяц", - отметил он.

Ранее сообщалось, что 22 ноября в Сочи прошел первый в истории трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран, посвященный сирийскому урегулированию. Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами мирного процесса в Сирии.