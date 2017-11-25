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Регион 25.11.2017 20:26

Эрдоган заявил о принятии важных решений по Сирии на переговорах в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о принятии важных решений в целях положить конец гуманитарному кризису в Сирии в ходе трехсторонних переговоров с лидерами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Рухани в Сочи, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Мы приняли важные решения, чтобы положить конец гуманитарному кризису в Сирии", - заявил он.

"Надеюсь, вскоре мы увидим положительный эффект от этих решений более четко", - отметил он.

Р.Т.Эрдоган также выразил надежду на то, что Турция и Россия будут в будущем проводить более регулярные встречи.

"Возможно, мы продолжим встречаться каждые 15 дней или раз в месяц", - отметил он.

Ранее сообщалось, что 22 ноября в Сочи прошел первый в истории трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран, посвященный сирийскому урегулированию. Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами мирного процесса в Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]