Пучдемон объявил из Бельгии о начале своей избирательной кампании

Старт необычной избирательной кампании дал в субботу бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в отеле на окраине фламандского города Брюгге на северо-западе Бельгии, где он нашел временное убежище, сообщил сайт газеты Le Soir.

По мнению отстраненного от власти политика, выдвинувшего свою кандидатуру, региональные выборы 21 декабря в Каталонии позволят "ратифицировать" волю каталонцев жить в независимом государстве, которую они выразили на референдуме о самоопределении региона 1 октября.

"Мы, каталонцы, показали миру, что обладаем способностями и волей стать независимым государством. И мы должны это ратифицировать 21 числа", - приводит издание слова К.Пучдемона.

При этом он критиковал недостаточное единство между партиями, выступающими за независимость Каталонии.

"Это момент (самовыражения - ИФ) Каталонии, а не политических партий", - заявил К.Пучдемон.