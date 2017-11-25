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Дальнее зарубежье 25.11.2017 20:54

Пучдемон объявил из Бельгии о начале своей избирательной кампании

Старт необычной избирательной кампании дал в субботу бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в отеле на окраине фламандского города Брюгге на северо-западе Бельгии, где он нашел временное убежище, сообщил сайт газеты Le Soir.

По мнению отстраненного от власти политика, выдвинувшего свою кандидатуру, региональные выборы 21 декабря в Каталонии позволят "ратифицировать" волю каталонцев жить в независимом государстве, которую они выразили на референдуме о самоопределении региона 1 октября.

"Мы, каталонцы, показали миру, что обладаем способностями и волей стать независимым государством. И мы должны это ратифицировать 21 числа", - приводит издание слова К.Пучдемона.

При этом он критиковал недостаточное единство между партиями, выступающими за независимость Каталонии.

"Это момент (самовыражения - ИФ) Каталонии, а не политических партий", - заявил К.Пучдемон.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ИСПАНИЯ, ВЫБОРЫ, ПУЧДЕМОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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