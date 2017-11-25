Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0152 RUR   0.0291 GBR   2.2597 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 10° 28 Ноя 29 Ноя 11°

Дальнее зарубежье 25.11.2017 21:20

Первая часть нового раунда межсирийских переговоров в Женеве состоится 28 ноября - 1 декабря, вторая - в середине декабря, заявляют в сирийской оппозиции

Первая часть восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве продлится четыре дня, с 28 ноября по 1 декабря, вторая часть запланирована на середину декабря, сообщил "Интерфаксу" представитель сирийской оппозиции.

"Переговоры продлятся четыре дня, 1 декабря - последний день. Вторая часть Женевы должна пройти в середине декабря, но даты пока не определены",- отметил оппозиционер.

Ранее спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил, что пригласит к участию в межсирийских переговорах в Женеве 28 ноября сформированную в Эр-Рияде единую делегацию сирийской оппозиции. "Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура отмечает результаты завершения расширенной конференции сирийской оппозиции в Эр-Рияде, созванной при содействии Саудовской Аравии", - говорилось в заявлении офиса С. де Мистуры.

"Спецпосланник подтверждает, что пригласит созданную на конференции единую делегацию оппозиции на межсирийские переговоры в Женеву 28 ноября", - сообщили в офисе.

С. Де Мистура отметил широкую представленность оппозиции на встрече в Эр-Рияде, а также инклюзивность состоявшегося диалога. "Он поддержал заявления о необходимости борьбы с терроризмом и приветствовал нацеленность на политическое урегулирование кризиса",- отметили в офисе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ЖЕНЕВА, ПЕРЕГОВОРЫ, СРОКИ


Похожие новости


Генсек ООН поручает де Мистуре активизировать подготовку межсирийских переговоров в Женеве Очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве может пройти в сентябре - де Мистура Постпред РФ при ООН в Женеве критикует попытки очернить роль Московской и Каирской группы сирийской оппозиции Де Мистура встретится в Женеве с представителем Дамаска Совбез ООН призвал стороны сирийского конфликта к переговорам в Женеве без предварительных условий Брахими приступил к Женеве к переговорам с представителями Дамаска

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]