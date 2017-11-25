Первая часть нового раунда межсирийских переговоров в Женеве состоится 28 ноября - 1 декабря, вторая - в середине декабря, заявляют в сирийской оппозиции

Первая часть восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве продлится четыре дня, с 28 ноября по 1 декабря, вторая часть запланирована на середину декабря, сообщил "Интерфаксу" представитель сирийской оппозиции.

"Переговоры продлятся четыре дня, 1 декабря - последний день. Вторая часть Женевы должна пройти в середине декабря, но даты пока не определены",- отметил оппозиционер.

Ранее спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил, что пригласит к участию в межсирийских переговорах в Женеве 28 ноября сформированную в Эр-Рияде единую делегацию сирийской оппозиции. "Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура отмечает результаты завершения расширенной конференции сирийской оппозиции в Эр-Рияде, созванной при содействии Саудовской Аравии", - говорилось в заявлении офиса С. де Мистуры.

"Спецпосланник подтверждает, что пригласит созданную на конференции единую делегацию оппозиции на межсирийские переговоры в Женеву 28 ноября", - сообщили в офисе.

С. Де Мистура отметил широкую представленность оппозиции на встрече в Эр-Рияде, а также инклюзивность состоявшегося диалога. "Он поддержал заявления о необходимости борьбы с терроризмом и приветствовал нацеленность на политическое урегулирование кризиса",- отметили в офисе.